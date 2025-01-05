Зеленский отказался от переговоров по миру на Украине втроем с Трампом и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью блогеру Лексу Фридману, что не готов вести переговоры по урегулированию украинского конфликта втроем с избранным президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии