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Британские чайки стали напиваться в жару

Британские чайки стали напиваться в жару

В Великобритании в жару стали замечать пьяных чаек. Об этом сообщает Daily Star. В графстве Саффолк птицы массово охотятся на летающих муравьев, которые появляются в середине июля, когда их матки покидают подземные колонии для создания новых гнезд.

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