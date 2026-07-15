Британские чайки стали напиваться в жару

В Великобритании в жару стали замечать пьяных чаек. Об этом сообщает Daily Star. В графстве Саффолк птицы массово охотятся на летающих муравьев, которые появляются в середине июля, когда их матки покидают подземные колонии для создания новых гнезд.
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