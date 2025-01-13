Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ На Западе объявлено начало новой эры — эры отказа от цензуры! Причем объявил об этом человек, который в течение многих лет осуществлял эту цензуру на практике, — Марк Цукерберг, основатель и владелец экстремистской соцсети Meta* (известной нам больше по старому названию Facebook*).