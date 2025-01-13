Заноза
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Заноза

14 174 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Главное,это путь бесполезный,их не примут.Азия она и есть Азия,но обещать юудут!Путь в Европу Арм...
  • mullonen
    Ну... для начала нужно обозначить виновных за взрывы на газопроводе, найти, кто будет СП ремонтировать, уплачивать не...В Германии прокла...
  • Николай Сопляков
    Назло соседу уши отморожу.В Германии прокла...

Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права

Цукерберг подтвердил: все это время Россия была права

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ На Западе объявлено начало новой эры — эры отказа от цензуры! Причем объявил об этом человек, который в течение многих лет осуществлял эту цензуру на практике, — Марк Цукерберг, основатель и владелец экстремистской соцсети Meta* (известной нам больше по старому названию Facebook*).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Агеев
Да ничего там не изменится! Как гадили в сторону России, так и будут гадить, только теперь прикрываясь &quot;отсутствием цензуры&quot;
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх