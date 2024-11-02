Четыре участка отремонтировали «большими картами» в Иркутске

Ремонт дорожного полотна в Иркутске продолжается под руководством мэра Руслана Болотова. За неделю «Иркутскавтодор» обновил асфальт на ключевых участках, включая улицы Днепровская, Урожайная, районе станции Батарейная и переулок Археолога Михаила Герасимова.
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