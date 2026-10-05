Женщин в Новосибирской области защитят от склонения к искусственному прерыванию беременности

За шесть лет в ргионе почти в два раза уменьшилось количество абортов.В Новосибирской области представили проект закона "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономист сообщил...
- The Guardian: вое...
- ВУ "Ну это позорище"...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым