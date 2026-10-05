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Царьград

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Женщин в Новосибирской области защитят от склонения к искусственному прерыванию беременности

Женщин в Новосибирской области защитят от склонения к искусственному прерыванию беременности

За шесть лет в ргионе почти в два раза уменьшилось количество абортов.В Новосибирской области представили проект закона "О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности".

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