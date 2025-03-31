За гибель пассажирки понтона, который опрокинулся в пруду в Царском Селе, монтажник получил условный срок

На судне находилось в два раза больше людей, чем оно может вместить В Петербурге Пушкинский районный суд вынес приговор в отношении монтажника ООО «Маринпласт», по вине которого затонул понтон в пруду в Царском Селе.
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