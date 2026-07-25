Анкалаев доминировал в Абу-Даби и победил Гуськова в главном бою турнира UFC СпортпрессаБывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев уверенно победил Богдана Гуськова в главном событии турнира UFC Fight Night 282.
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