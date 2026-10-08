Как рабочая переписка влияет на отношения между коллегами

Рабочая переписка давно стала полноценной частью профессионального общения. Электронная почта, корпоративные мессенджеры и чаты позволяют быстро согласовывать задачи, обсуждать проекты, передавать документы и поддерживать связь с коллегами независимо от расстояния.
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