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ПроПаника

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Как рабочая переписка влияет на отношения между коллегами

Как рабочая переписка влияет на отношения между коллегами

Рабочая переписка давно стала полноценной частью профессионального общения. Электронная почта, корпоративные мессенджеры и чаты позволяют быстро согласовывать задачи, обсуждать проекты, передавать документы и поддерживать связь с коллегами независимо от расстояния.

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