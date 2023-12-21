Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Вызываю духа...

Вызываю духа...

– Америка – величайшая страна! Американцы – величайшая нация мира! Я – величайший президент величайшей страны, в которой живёт величайшая нация мира! Сейчас я щелкну пальцами и мир вздрогнет! Вызываю духа.

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