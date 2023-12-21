– Америка – величайшая страна! Американцы – величайшая нация мира! Я – величайший президент величайшей страны, в которой живёт величайшая нация мира! Сейчас я щелкну пальцами и мир вздрогнет! Вызываю духа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии