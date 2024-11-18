Названы самые популярные платформы для фриланса у нижегородцев

Аналитики МегаФона назвали самые популярные платформы для удалённой работы в Нижнем Новгороде.Нижегородцы всё чаще предпочитают офисной работе гибкий график и возможность зарабатывать, не выходя из дома: за последние девять месяцев интернет-трафик на сайты фриланса в регионе увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики МегаФона со ссылкой на обезличенные данные абонентов.