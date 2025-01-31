«Что-то не сходится»: после авиакатастрофы в Вашингтоне множатся теории заговора

В социальных сетях циркулируют все более яростные теории заговора, утверждающие, что трагедия, в которой вертолет армии США Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом American Airlines, была преднамеренным действием.
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