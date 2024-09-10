Нейролингвист рассказала, как людям дольше сохранить мозговую активность

Получение разнообразных впечатлений способствует сохранению мозговой активности, заявила директор Института когнитивных исследований СПбГУ, нейролингвист Татьяна Черниговская, 10 сентября сообщает РИА Новости.
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