Лунатизм может быть проявлением сразу нескольких заболеваний и состояний. Он больше характерен для детей до 14 лет, а у взрослых требует более внимательного поиска причины, рассказала в беседе с RT невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.
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