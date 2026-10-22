Лунатизм может быть проявлением сразу нескольких заболеваний и состояний. Он больше характерен для детей до 14 лет, а у взрослых требует более внимательного поиска причины, рассказала в беседе с RT невролог-сомнолог кандидат медицинских наук Елена Царёва.