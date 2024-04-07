Благовещение, Вербное воскресенье и Страстная неделя: Что за церковные праздники отмечаем в канун Пасхи-2024 Алиса БронскаяВесной христиане отмечают несколько значимых церковных праздников, которые предшествуют Пасхе, самому важному торжеству в христианском календаре.
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