Благовещение, Вербное воскресенье и Страстная неделя: Что за церковные праздники отмечаем в канун Пасхи-2024 Алиса БронскаяВесной христиане отмечают несколько значимых церковных праздников, которые предшествуют Пасхе, самому важному торжеству в христианском календаре.