Журналист Карлсон заявил, что Байдена снимут с президентской гонки

Демократическая партия США снимет кандидатуру действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена с предвыборной гонки, заявил журналист Такер Карлсон 1 июля на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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