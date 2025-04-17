"АЛРОСА" обнаружила полиметаллы в Якутии и планирует увеличить активы

Компания "АЛРОСА" обнаружила проявления полиметаллов на своих участках в Якутии. Генеральный директор Павел Маринычев сообщил о планах дополнительно инвестировать в изучение и освоение новых ресурсов, что может повысить рыночную стоимость компании.
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