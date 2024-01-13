В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад о ходе расследования убийства подростком своего опекуна в Краснодарском крае

По версии следствия, 10 января 2024 года в помещении летней кухни, расположенной на территории одного из частных домовладений станицы Еремизино-Борисовская Тихорецкого района, между женщиной и ее 14-летним опекаемым произошел бытовой конфликт, в ходе которого несовершеннолетний взял находящееся там ружье и произвел два выстрела в потерпевшую, причинив ей смертельные ранения.