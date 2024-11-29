МЧС России рекомендует собрать тревожный чемоданчик: Кому, где и зачем

На сайте МЧС России вышла рекомендация по сбору тревожного чемоданчика - базового набора вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации (землетрясение, наводнение, пожар, военные действия).