Мировое обозрение

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Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США

Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов США, если цены на этот энергоноситель не снизятся, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

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