Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резервов США

ВАШИНГТОН, 23 ноя - РИА Новости. Белый дом не исключает возможности высвобождения дополнительных запасов нефти из резервов США, если цены на этот энергоноситель не снизятся, заявила во вторник пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.