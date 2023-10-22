Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер могут быть дисквалифицированы

Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер могут быть дисквалифицированыGetty Images / Red Bull Content PoolМашины Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера не прошли техническую инспекцию после финиша Гран При США, сообщила Международная автомобильная федерация.