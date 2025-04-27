Мытищенское благочиние Сергиево-Посадской епархии Русской православной церкви (РПЦ) вручило медаль чиновнице Юлии Купецкой, оказавшейся в центре скандала с выдачей жилья мигрантам.
В РПЦ наградили выделившую жилье семье мигрантов чиновницу
Комментарии
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Андрей Павлов
Прямо "Новейшая история государства Российского" в розовых тонах. Правда, этот вирш я когда-то уже читал.
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4 час.
Виктор Борисов
А я и не претендую на авторство😁😁😁😇
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3 час.
СТ
Сергей Туренко
Это с какого перетыка в России мигранты пользуются такими преимущественными правами. Только коррупция может это объяснить. Диаспоры проникли за счет подкупа во все гос. структуры. Скоро результат может быть очень плачевным. Русский народ терпелив, но всему есть предел.
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2 час.
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