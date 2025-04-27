В РПЦ наградили выделившую жилье семье мигрантов чиновницу

А я и не претендую на авторство😁😁😁😇

СТ

Сергей Туренко

Это с какого перетыка в России мигранты пользуются такими преимущественными правами. Только коррупция может это объяснить. Диаспоры проникли за счет подкупа во все гос. структуры. Скоро результат может быть очень плачевным. Русский народ терпелив, но всему есть предел.