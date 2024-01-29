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Николай Азаров: Население Украины сократилось в два с половиной раза!

Николай Азаров: Население Украины сократилось в два с половиной раза!

Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 г., в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период! Никакие «голодоморы», которые придумали в Киеве, даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас.

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Игорь Петров
До последнего хохла!
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