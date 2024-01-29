Население Украины сократилось, по сравнению с 2014 г., в два с половиной раза. Такого никогда не было за такой короткий период! Никакие «голодоморы», которые придумали в Киеве, даже близко не сопоставимы с последствиями их правления сейчас.
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