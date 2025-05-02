Пляжный отдых за 26 700 рублей на троих – насладитесь вкусной кухней и лазурным морем Юлия ЧелкановаПляжный отдых в Абхазии становится всё более привлекательным вариантом для семейного отдыха, и это не удивительно.
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