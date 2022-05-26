Собянин поздравил столичных бизнесменов с Днем российского предпринимательства

Ежедневно в Москве регистрируется более 500 субъектов малого и среднего бизнеса В День российского предпринимательства, который отмечается уже в 15 раз, мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте поздравил московских бизнесменов.