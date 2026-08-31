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Прославленный фристайлист из Аши примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

Прославленный фристайлист из Аши примет участие в шоу «Титаны» на ТНТ

ЧЕЛЯБИНСК, 31 августа, ФедералПресс. Челябинская область вновь заявит о себе на федеральном уровне: титулованный спортсмен, семикратный чемпион России по фристайлу, участник Олимпийских игр, призер этапов Кубка мира и обладатель Кубка Европы Игорь Омелин вошел в число участников четвертого сезона масштабного телевизионного проекта «Титаны».

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