В ряде областей Украины прогремели взрывы

Утром в пятницу в ряде регионов Украины на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.По информации украинских СМИ, звуки взрывов были слышны в Винницкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.
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