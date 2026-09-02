МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине к спокойствию и сдержанности

Пекин призывает стороны украинского конфликта к сдержанности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) Китая Го Цзякунь во время брифинга.
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