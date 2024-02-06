Стали известны подробности смертельного ДТП в Каменском районе

Подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, случившегося вечером 5 февраля на 65-м километре автодороги "Лопатково — Ефремов" Каменского района, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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