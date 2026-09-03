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Пятый канал

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«Мне не с кем играть»: что делать, если ребенок не завел друзей в школе

«Мне не с кем играть»: что делать, если ребенок не завел друзей в школе

Первые дни в школе для ребенка связаны не только с уроками, но и с новой социальной средой. Нужно привыкнуть к учителю, одноклассникам, правилам общения и понять, с кем хочется проводить время на переменах.

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