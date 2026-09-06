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Русская весна

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«Победа будет за нами!» — Космонавт Герой России Елена Серова с крестного хода в Москве (ВИДЕО)

«Победа будет за нами!» — Космонавт Герой России Елена Серова с крестного хода в Москве (ВИДЕО)

«Победа будет за нами!» — Космонавт Герой России Елена Серова с крестного хода в Москве. Крестный ход в столице собрал сотни тысяч православных.

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