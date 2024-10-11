Украинский след нашли в инциденте с нападением на здание МВД в Смоленске

Украинский след сегодня был обнаружен в расследовании нападения на здание МВД в Смоленске. Туда накануне ворвался мужчина с самодельным взрывным устройством, при задержании получили контузию двое полицейских.
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