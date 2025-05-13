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Райт об «Арсенале»: «Позарез нужен форвард, но не Нуньес или Хейлунд. Эти двое пока не отрабатывают потраченных на них денег»

Райт об «Арсенале»: «Позарез нужен форвард, но не Нуньес или Хейлунд. Эти двое пока не отрабатывают потраченных на них денег»

«Посмотрите на Дарвина Нуньеса за 85 миллионов фунтов. Я не уверен, что «Арсенал» может позволить себе ошибиться с покупкой игрока.

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