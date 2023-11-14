Московский областной суд огласит решение по жалобе на 22-летний приговор Фургалу

Решение по апелляционным жалобам экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и других фигурантов дела об организации двух убийств и одного покушения будет объявлено Московским областным судом в среду.
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