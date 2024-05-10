Составлен психологический портрет любителя громких машин

Измотанная растущим числом модифицированных глушителей и форсированных двигателей, издающих громкие звуки на дорогах, профессор психологии Джули Эйткен Шермер из Западного университета в Лондоне задала себе вопрос: «Кому на самом деле нравится издавать такой шум?»Для этого были опрошены и проведены личностные тесты среди 529 молодых людей (преимущественно мужчин), чтобы оценить их отношение к шумным машинам, модификациям глушителей и степень того, насколько это дает им возможность почувствовать себя «крутыми» за рулем.