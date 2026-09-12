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Газета.ру

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В Сочи в ДТП попали скорая помощь, легковой автомобиль и грузовик

В Сочи в ДТП попали скорая помощь, легковой автомобиль и грузовик

ДТП с участием трёх транспортных средств произошло на трассе Адлер — Сочи. По предварительным данным, столкнулись автомобиль скорой помощи, легковая машина и грузовик, сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

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