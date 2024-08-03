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Мировое обозрение

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Афанасий Никитин в Индии. Коммерция или разведка

Афанасий Никитин в Индии. Коммерция или разведка

Памятник Афанасию Никитину в Твери Зададимся вопросом: а с чего вдруг тверской купец Афанасий Никитин, автор нетленного «Хожения за три моря», решил отправиться в Индию? На Руси, предположительно, с XIII или XIV век получило распространение греческое литературное произведение XII века «Сказание об Индийском царстве», являющееся «посланием» мифического индийского царя-христианина Иоанна византийскому императору Мануилу I Комнину (правил в 1143–1180 гг.

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