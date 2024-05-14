Гладков сообщил о пострадавшей при атаке ВСУ на Белгород женщине

В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгороде пострадала женщина — у нее зафиксировано осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга.
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