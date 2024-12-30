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Царьград

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АКП отправила 55 коробок гумпомощи на Донбасс для поддержки мирных жителей

АКП отправила 55 коробок гумпомощи на Донбасс для поддержки мирных жителей

Американская коммунистическая партия направила 55 коробок гуманитарной помощи на Донбасс, чтобы помочь местным жителям в противостоянии агрессии НАТО.

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