Цирковые представления посетили 27 тысяч бойцов СВО и членов их семей

Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк) провела во всех регионах присутствия цирковые представления для участников специальной военной операции и их детей, посвященные Дню защитника Отечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии