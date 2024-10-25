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В Кремле оценили возможность визита Ким Чен Ына в Россию

В Кремле оценили возможность визита Ким Чен Ына в Россию

КНДР — сосед России, а близкие соседи постоянно обмениваются визитами. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию в 2025 году, передает ТАСС.

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