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Россиян предупредили о мошеннической схеме с телеприставками

Россиян предупредили о мошеннической схеме с телеприставками

Мошенники в России обманывают пожилых людей, предлагая услуги по настройке телевизионных приставок. Об этом 7 января рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

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