Атака беспилотников оставила северо-запад и восток Крыма без электричества

Ряд населённых пунктов на северо-западе и востоке Крыма полностью лишился электроснабжения вследствие массовой ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры полуострова.
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