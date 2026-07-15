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Регионы России

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Атака беспилотников оставила северо-запад и восток Крыма без электричества

Атака беспилотников оставила северо-запад и восток Крыма без электричества

Ряд населённых пунктов на северо-западе и востоке Крыма полностью лишился электроснабжения вследствие массовой ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры полуострова.

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