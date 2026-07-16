Будущий муж или не ваш «пассажир»? Как понять, что нравишься мужчине, если открыто он не признается

Вы познакомились с ним на вечеринке, на улице или сайте знакомств, давно дружите, вместе работаете или только начали переписываться в мессенджере — и внутри закралось сомнение: «А я ему вообще нравлюсь?» Если вы смелая и рисковая, спрашивайте прямо.