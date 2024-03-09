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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент о дубле Роши «Крыльям»: «Виллиан играет головой не хуже, чем высокорослые форварды» 

«Виллиан блестяще играет головой. Ничем не хуже, чем высокорослые нападающие.  Можно лишь похвалить ЦСКА, что так грамотно используют сильные качества Роши», — сказал Игор Кампеделли.

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