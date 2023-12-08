Страховка для такси: Центробанк РФ хочет изменить тарифы

Центробанк РФ предлагает снизить на 20% минимальную границу тарифного коридора по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) перед пассажирами при перевозках некоторыми видами транспорта: междугородними автобусами, туристическим водным транспортом, вертолетами, железнодорожным и морским транспортом.
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