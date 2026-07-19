Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство

Юдкевич Сергей

Михаил Пантюхин

А раньше такой порядок почему не был сделан? Почти не довели ситуацию с ржавой экспансией из засразии и закавказья до гибели России, или в этом бардаке &quot;лучше жилось&quot;? Сдава Богу что очнулась, лучше поздно, чем никогда!