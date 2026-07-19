Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство

Патент аннулируют, семью выдворят: как Россия ужесточает миграционное законодательство

  Совет Федерации одобрил пакет поправок, который знаменует собой окончательный переход России от стихийной миграции к жёстко регулируемой и экономически обоснованной системе.

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Комментарии
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Юдкевич Сергей
Aлексей Boubnov
&amp;quot;Принятый 17 июля закон...&amp;quot; а будет ли он работать!?
Откупятся.
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2 м.
ЮС
Юдкевич Сергей
Михаил Пантюхин
А раньше такой порядок почему не был сделан? Почти не довели ситуацию с ржавой экспансией из засразии и закавказья до гибели России, или в этом бардаке &amp;quot;лучше жилось&amp;quot;? Сдава Богу что очнулась, лучше поздно, чем никогда!
А что будет с теми 800 тыс. бездельников , которые купили российские паспорта?
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2 м.
Юрий Белов
Мы на этих страницах много читаем об *ужесточениях* миграционного законодательства ! За *заботу* , конечно - низкий поклон !!! Но где РЕАЛЬНЫЕ массовые депортации с изъяием купленных паспортов/гражданств ?! Границы ЕЖЕДНЕВНО работают только на ВЪЕЗД !!! Где РЕАЛЬНЫЕ наказания индивидам торгующими разрешительными документами , по сути - РОДИНОЙ ?!
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2 м.