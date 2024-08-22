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Продвигают филигранно. С Камалой Харрис попробуют повторить успех Обамы

Продвигают филигранно. С Камалой Харрис попробуют повторить успех Обамы

Он продолжается часами и изобилует демагогией, и тем не менее всем, кому интересна выжимка из американской текущей политики, стоит ознакомиться хотя бы с некоторыми моментами съезда Демократической партии, который сейчас проходит в Чикаго.

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