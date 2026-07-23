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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Редкое собрание произведений Шукшина "подарили" пассажирам поезда в Алтайском крае

Редкое собрание произведений Шукшина "подарили" пассажирам поезда в Алтайском крае

Любой желающий сможет прочитать литературу в дороге В рамках всероссийского фестиваля "Шукшинские дни на Алтае" в одном из вагонов пригородного поезда № 7009/7010 "Калина красная", следующего по маршруту Барнаул — Бийск, разместили редкое восьмитомное собрание сочинений Василия Шукшина.

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