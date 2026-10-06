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Турэксперт Арзуманов заявил, что удобные авиаперевозки поддержат спрос россиян на Средиземноморские курорты Египта

Турэксперт Арзуманов заявил, что удобные авиаперевозки поддержат спрос россиян на Средиземноморские курорты Египта

Средиземноморские курорты Египта будут пользоваться спросом у туристов из России при запуске удобных авиаперевозок.

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