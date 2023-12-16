Визитку Путина времён его работы в Ленсовете выставили на торги

Стартовая цена составляет 1000 рублей. Визитку президента РФ Владимира Путина, когда он ещё работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов, выставили на аукцион.
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